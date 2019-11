Cervia. Bambini e nuove tecnologie. Al via gli appuntamenti “Fare i genitori nell’era digitale”

Martedì 5 novembre dalle ore 17,30 alle 19.30 presso la sala riunioni in piazza xxv aprile, 11 l’Amministrazione comunale di Cervia promuove e sostiene il progetto dedicato all’educazione alla salute digitale. Fare i genitori nell’era digitale. Fra smartphone, tablet e altre diavolerie. 1° edizione 2019

L’obiettivo è quello di rispondere ai bisogni delle famiglie nell’avvicinamento di bambini e ragazzi alle nuove tecnologie.

Sono previsti 3 incontri aperti alla cittadinanza e gratuiti: martedì 5,12,19 novembre

Alcuni degli argomenti che saranno trattati nei tre appuntamenti di novembre:

Quando regalare il cellulare e quali regole dare? Come gestire le tecnologie in base all’età (0-18 anni)? Quali limiti di tempo dare davanti allo schermo? Quando ci si deve preoccupare? I videogiochi fanno male? Mio figlio è un Hikikomori?

Ne parleremo con il dott. Francesco Rasponi psicologo, Presidente dell’Ass. Psichedigitale e con la Dott.ssa Francesca Nasuelli, Psicologa.