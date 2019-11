Cervia. Nuova Dirigente scolastica all’Istituto Comprensivo Cervia 2. Il benvenuto dell’Amministrazione

Il Sindaco Massimo Medri e l’Assessore alla scuola Michela Brunelli hanno dato il benvenuto alla nuova Dirigente scolastica D.ssa Annalisa Argelli dell’Istituto Comprensivo Cervia 2. La nuova dirigente è in pianta stabile all’Istituto “Cervia 2”, che da anni aveva avuto solo dirigenti in reggenza.

Presente anche Fabio Bertozzi Presidente del Consiglio di Istituto dell’IC. Cervia 2 che in questi anni è stato per la scuola un importante riferimento.

Nell’incontro sono state affrontate diverse tematiche con l’impegno mantenere alto il livello delle attività delle nostre scuole.

In vista della formulazione dell’ Accordo di Programma che definisce strategie e gestione delle risorse nell’ambito delle politiche scolastiche promosse dall’Ufficio Scolastico Regionale di Ambito Territoriale di Ravenna, dalle Scuole e dal Comune di Cervia, sono state valutate proposte finalizzate a garantire eque condizioni di accesso all’offerta formativa da parte di tutti gli studenti; equilibrio dimensionale tra le varie autonomie scolastiche; utilizzo e gestione ottimale degli edifici e delle attrezzature scolastiche; migliore fruibilità dei servizi per l’accesso e la frequenza; sostegno del sistema degli Istituti Comprensivi quale modalità strategica per assicurare continuità verticale dei percorsi formativi e una propria individualità agli istituti comprensivi del comune, anche attraverso un’eventuale definizione dei bacini di utenza e del relativo sistema di iscrizione alle scuole da studiare in un prossimo futuro.

Il Sindaco Massimo Medri, l’assessore Michela Brunelli e la dott.ssa Annalisa Argelli hanno confermato di continuare il percorso di dialogo e collaborazione fra le istituzioni.