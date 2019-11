Educazione digitale dei giovani: un corso a Cotignola rivolto a genitori e insegnanti

Martedì 5 novembre alle 20.15 verrà presentato in corso Sforza 48, a Cotignola, il corso “Internet o non internet: questo è il dilemma?”, proposto dall’associazione Strategicamente Insieme e dal gruppo Narrativi Digitali.

L’iniziativa prevede un ciclo di quattro incontri, a partire dal 19 novembre, rivolto a genitori e insegnanti per trattare il tema dell’educazione digitale di adolescenti e preadolescenti. Il corso si svolgerà presso palazzo Tarlazzi (corso Sforza 48) ed è mirato a fornire ai partecipanti strumenti pratici e strategie efficaci per promuovere un uso consapevole delle tecnologie nelle nuove generazioni, attraverso l’analisi delle potenzialità e dei i rischi legati al web e dei processi emotivi e psicologici connessi all’utilizzo dei social network.

La psicologa Sabrina Lattes, specializzata in età evolutiva, adolescenza e supporto alla genitorialità, condurrà i quattro incontri del corso, che si terranno fino al 10 dicembre, ogni martedì sera dalle 20.15 alle 22.15.

Per esigenze organizzative, è richiesta l’iscrizione anche solo alla giornata di presentazione. Chi fosse impossibilitato a partecipare alla serata del 5 novembre, potrà iscriversi direttamente al corso chiamando il numero 349 6435776 o scrivendo a info@narratividigitali.it. I posti sono limitati.

Il corso è stato ideato da Sabrina Lattes e Giulia Giansiracusa, psicologhe del gruppo Narrativi Digitali (www.narratividigitali.it), con il patrocinio e il contributo del Comune di Cotignola. Per ulteriori informazioni visitare l’evento sulla pagina Facebook @strategicamenteinsieme.