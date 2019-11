Il MEI di Faenza su Report, nella puntata di lunedì 4 novembre

Per chi organizza concerti, sagre e feste la musica è cambiata. La sicurezza è la prima voce di spesa con dispositivi di messa a norma costosi e burocraticamente complessi. La tutela del pubblico è sacra, ma cosa succede quando tradizione e eventi corrono il rischio di essere cancellati?

Saranno questi alcuni degli argomenti al centro della puntata di lunedì 4 novembre della celebre trasmissione Report in onda su Rai3 alle ore 21.20.

La giornalista Antonella Cignarale ha girato in lungo e in largo l’Italia e ha fatto tappa anche al MEI 25 di Faenza intervistando Giordano Sangiorgi, patron del MEI, e Giuseppe Marasco, coordinatore di It-Folk.