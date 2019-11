La cantante cervese Sara Dall’Olio vince a New York: “E’ stato l’avverarsi di un sogno”

E’ appena rientrata in Italia la cantante cervese Sara Dall’Olio dopo aver conquistato anche gli Stati Uniti d’America alla finale mondiale della 4° edizione del festival internazionale “Pearl of New York” aggiudicandosi il titolo di vincitrice assoluta.

La cantante cervese che il 27 ottobre scorso si è esibita al Roulette Intermedium a Brooklyn con un’interpretazione da brividi di “Caruso” di Lucio Dalla si è aggiudicata il “Main Prize in World Hit nomination” ed il tanto famigerato Grand Prix del valore di 1.000 dollari, che è il 7° della sua carriera.

Al contest, organizzato dalla georgiana Tamar Ghoghoberidze, hanno partecipato più di 30 concorrenti provenienti da USA, Italia, Russia, Macedonia, Georgia, Lettonia, Kazakistan, Armenia e Kosovo che sono stati giudicati da una giuria di alta qualità composta da musicisti, insegnanti di canto e mentori.

“Cantare a New York è stato l’avverarsi di un sogno per me, vincere un Grand Prix è stato oltre ogni mia aspettativa, un’emozione fortissima che non dimenticherò mai” ha dichiarato la cantante che all’inizio del nuovo anno affronterà una nuova gara che la vedrà protagonista della 19^ edizione de “Il pilone d’oro” organizzato da Salvatore La Porta che si terrà il 10 gennaio 2020 al Palacultura “Antonello da Messina” nell’omonima città.

Il concorso consiste in una grande sfida all’ultima nota tra tutte le regioni italiane: l’organizzazione ha scelto il migliore cantante di ogni regione e Sara è stata invitata a rappresentare la Romagna.