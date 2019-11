Scontro tra uno scuolabus e un’auto a San Lorenzo di Lugo, diversi feriti

Questa mattina, lunedì 4 novembre, poco dopo le 8, si è verificato un brutto incidente che ha coinvolto un furgone adibito al trasporto dei bambini a scuola e un’auto. L’impatto è avvenuto all’incrocio tra via Lunga Inferiore e via Chiese Catene nella frazione di San Lorenzo di Lugo.

Le cause dello scontro sono ancora al vaglio degli agenti della Municipale della Bassa Romagna, intervenuti per i rilievi.

Nell’impatto, il furgone è uscito di strada e i bambini trasportati, tutti in età da scuola primaria, sono rimasti feriti, fortunatamente non in modo grave. Sul posto anche i sanitari del 118 con tre ambulanze e l’elimedica.