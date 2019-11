A Barbiano torna “Fiorentina in festa”, il pranzo conviviale con finalità benefiche

Domenica 10 novembre alle 12.30 torna, nella sala comunale di Barbiano di Cotignola (piazza Alberico), “Fiorentina in festa a Barbiano”, un pranzo conviviale a scopo benefico.

La prenotazione al pranzo è obbligatoria entro giovedì 7 novembre presso Angela Arredostock e macelleria Fusé Fabrizio. La quota di partecipazione è di 22 euro per gli adulti e il menu prevede crostini misti autunnali, fiorentina alla griglia, contorno, dolce e bevande. Per l’asporto la quota è di 20 euro a persona. Per i bambini dai 6 ai 10 anni è disponibile il menu speciale a 7 euro, che prevede salsiccia alla griglia, patate arrosto, dolce e bevande. I bambini fino a 5 anni mangiano gratis. Al termine è prevista una lotteria con in palio 10 kg di fiorentine, suddivise in dieci premi a scalare.

Per ulteriori informazioni contattare i numero 339 4450304 (Fabrizio), 348 4126877 (Maurizio), 339 8016585 (Massimo).

L’evento è organizzato dall’associazione Coyote, con il patrocinio del Comune di Cotignola e la collaborazione della macelleria Fusè Fabrizio. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza all’Istituto Comprensivo di Cotignola.