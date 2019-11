Cervia. Il 7 e l’8 novembre in Biblioteca si gioca

La Biblioteca di Cervia aderisce alla Settimana internazionale del Gioco in Biblioteca (International Games Week @ your library), iniziativa promossa a livello mondiale da Games and Gaming Round Table dell’American Library Association.

La settimana, che si svolge dal 3 al 9 novembre, vede coinvolte più di 150 biblioteche italiane.

Per l’occasione la Biblioteca di Cervia ha individuato due momenti: mercoledì 6 novembre dalle 16 alle 18 sarà dedicato ai giochi per i ragazzi tra 8 e 15 anni, mentre giovedì 7 novembre, sempre dalle 16 alle 18, sarà il turno dei più piccoli, fino a 7 anni.

L’ingresso è libero.