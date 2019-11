Cervia, il Sindaco Medri incontra il maestro d’ascia Domenico Fioravanti

Il Sindaco Massimo Medri ha incontrato il concittadino Domenico Fioravanti che ha svolto per oltre sessant’anni l’attività di Maestro d’ascia nell’ambito della cantieristica navale.Erano presenti anche il vicesindaco Gabriele Armuzzi e diversi amici di Domenico del Circolo Pescatori “ La Pantofla”.

Domenico Fioravanti nato nel 1936, nel suo lungo percorso lavorativo è stato un punto di riferimento di altissimo livello professionale, conosciuto e apprezzato a livello nazionale.Numerose le sue creazioni, dai pescherecci, alle imbarcazioni da diporto, a scafi per la motonautica, fino alla realizzazione e cura della specifica componentistica nautica.

Una storia di attività di eccellenza nel settore, testimonianza di una straordinaria creatività, in cui le idee, l’estro e la passione, unite alla sua mirabile professionalità manuale, si sono concretizzate in opere uniche nel sue genere.Il Sindaco e il Vicesindaco hanno espresso ringraziamenti e gratitudine a Domenico che in tanti anni ha contribuito a tenere alto e ad accrescere l’immagine della nostra città che è orgogliosa di annoverarlo fra i suoi concittadini.