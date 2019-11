Fado e Tango colorano di saudade la stagione concertistica del teatro comunale di Russi

Con Pasion y saudade (mercoledì 6 novembre, ore 20,45) prosegue la stagione concertistica del teatro comunale di Russi. Protagonisti della serata saranno il fado e il tango portati in scena da TioLet. Le due musiche di tradizione popolare si tramuteranno in brani d’autore grazie ai nobili testi dei più celebri poeti, Pessoa e Borges, e agli arrangiamenti di sapore classico che trasporteranno l’ascoltatore in atmosfere affascinanti, passionali e malinconiche.

Sono piene di pathos le sonorità del fado portoghese che esorcizzano le mestizie interiori rendendole più leggere e che nel tempo si sono mescolate alla musica brasiliana colorandola di saudade. Sono fumose e nostalgiche le evocazioni dei tanghi e delle milonghe di Astor Piazzolla che portò il suo codice musicale dall’Argentina all’Europa trasformando il tango in musica classica.

A dar vita al concerto, un trio di musicisti accomunati dalla passione per la musica di provenienza popolare, il pianista Fabrizio Milani, il fisarmonicista Sergio Chiti e la cantante Silvia Testoni, formatisi in ambiti molto diversi. Dopo alcune esibizioni dal vivo, TrioLet ha avuto il suo battesimo radiofonico nell’ambito del programma La stanza della musica di Rai Radio3, ma l’attività del trio si è espressa sempre cercando in ogni performance un coinvolgimento emotivo che trascenda dal solo ascolto. Il nome di TrioLet è un piccolo gioco di assonanza con la lingua francese (da triolet, terzina) e l’ambito musicale. Il trio si è esibito in diverse località italiane tra cui Bari, Cagliari, Brescia, Biella, Pescara, Milano e spesso a Bologna.

PROGRAMMA

PRIMA PARTE

Raul Ferrao/Fernando Pessoa Dança de magoas

Linhares Barbosa/Arut Ribeiro Fado marujo

Fernando Farinha/Alberto Correia Sem razão

Amalia Rodriguez Lisboa Antigua

Jorge Armandinho/Edu Lobo Fado do retorno

Chico Buarque de Hollanda Beatriz

Sindo Garay La tarde

SECONDA PARTE

Astor Piazzolla – strumentale Prologo (tango pasionado)

Astor Piazzolla – Jorge Luis Borges Alguien le dice al tango

Astor Piazzolla – Jorge Luis Borges El titere

Astor Piazzolla – Jorge Luis Borges Jacinto Chiclana

Astor Piazzolla – strumentale Libertango

Astor Piazzolla – Mario Trejo Los pajaros perdidos

Astor Piazzolla Oblivion

Astor Piazzolla – Horacio Ferrer Che tango che

durata: 75 minuti con intervallo

TRIOLET

Silvia Testoni, diplomata al Conservatorio di Parma, ha cantato per più di 20 anni con l’ensemble di musica barocca “Cappella Artemisia” e il gruppo “Cantodiscanto”. Oltre a svolgere attività concertistica, insegna presso la Scuola del teatro musicale di Novara e AlmaMusica di Bologna.

Sergio Chiti ha studiato al conservatorio di Bologna, è stato premiato in vari concorsi nazionali e internazionali e ha all’attivo una intensa attività concertistica in varie formazioni, anche per Rai Radio3. È titolare della cattedra di pratica e lettura pianistica al Conservatorio “Scontrino” di Trapani.

Fabrizio Milani, diplomatosi in Pianoforte, Composizione e Direzione d’orchestra con il M° Maurizio Benini, ha suonato in numerose città italiane, partecipa abitualmente alle produzioni liriche della Fondazione Teatro Rossini di Lugo, del Teatro comunale di Modena, della Fondazione Toscanini di Parma, della Fondazione Teatro Comunale di Bologna e del Teatro Coliseo di Porto (Portogallo). È docente di ruolo al conservatorio “E.R.Duni” di Matera.

Il prossimo appuntamento è giovedì 14 novembre con Leo Gullotta in Pensaci, Giacomino di Luigi Pirandello. La vendita dei biglietti si svolgerà presso la biglietteria del teatro il martedì e il sabato dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 16 alle 19. Inizio spettacoli: 20.45

