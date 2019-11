L’enciclopedia gastronomica della Romagna torna a Pisignano Cannuzzo

L’Associazione Culturale Francesca Fontana continua a proporre e a promuovere serate culturali mettendo al centro il valore della conoscenza del dialogo. In particolare, obiettivo dell’associazione è quello di fornire impulso all’attività culturale svolta nell’entroterra cervese. L’iniziativa continua dunque mercoledì 6 novembre 2019 alle 20:30, al centro sociale di Pisignano Cannuzzo, in via Zavattina, 6d.

Il tema della terza serata sarà dedicato alla cultura della gastronomia romagnola con un autore straordinario come Graziano Pozzetto, giornalista, scrittore, gastronomo, bibliofilo, ricercatore e autore. È stato fra i fondatori storici del movimento Slow Food ed è protagonista di un’enciclopedica codificazione culturale dei prodotti tipici romagnoli. Nella serata presenterà il suo 3.o volume

Graziano Pozzetto – Enciclopedia enogastronomica della Romagna

Una collana in tre volumi – ognuno dei quali autonomo e in sé concluso – per raccogliere e riassumere l’intera esperienza del maggior esperto della civiltà enogastronomica della Romagna: come a dire, sottolinea Ernesto Giuseppe Alfieri, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, “l’essenza, lo spirito antico dei romagnoli, la civiltà del nostro mangiare, la sua gente, la divulgazione dei migliori prodotti della nostra terra, dimenticati, scoperti e riscoperti”.

Anche in questo secondo volume, Pozzetto convoca sulla scena contadini e gastronomi di antica sapienza, narratori e poeti, cucinieri e saggisti per renderci, nelle sue pagine affascinati e militanti, la civiltà delle province romagnole, con i loro colori e i loro “eccessi”, così ben rappresentandoli, per non dire d’altro, nelle cascate di numerose ricette o nella pagine memorabili dei grandi padri della cultura romagnola, ovvero nella varietà infinita delle nostre cucine, dalla Valmarecchia al parco del Delta, dalle valli del Savio, del Senio e del Lamone ai territori del Ravennate, del Lughese, e oltre. Senza dimenticare le cuspidi e le emergenze della nostra civiltà del vino.

A tutti gli autori e scrittori sarà consegnata una litografia “ritoccata a mano” del pittore Luciano Medri dell’associazione culturale il Menocchio di Cervia che da anni collabora con l’associazione e con questa Rassegna.