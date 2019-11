Pupi Avati a Faenza per presentare “Il signor Diavolo”

Pupi Avati riprende, con una tappa faentina, la tournée di presentazione del suo ultimo lavoro cinematografico: “Il signor Diavolo”.

Il nuovo gotico del maestro pluripremiato, commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana, insignito della Medaglia d’Oro ai benemeriti della Cultura e dell’Arte, approderà al cinema Sarti di Faenza nella serata di lunedì 11 novembre.

Prima della proiezione della pellicola, si parlerà del libro omonimo, scritto dallo stesso Avati e uscito per la casa editrice Guanda lo scorso anno, e del film: un percorso affascinante dalla scrittura all’immagine. A conversare con il maestro ed il pubblico ci sarà Paola Amadesi, scrittrice ravennate autrice di molti saggi sul mistero e dell’ultimo noir ambientato a Brisighella, “Il libro del Comando”. L’iniziativa si svolge anche grazie alla collaborazione di Chiara Conti.

La serata, che si terrà presso il Cinema Sarti in Via Scaletta 10, avrà inizio alle ore 21.00 di lunedì 11 novembre e proseguirà con la proiezione del film “Il signor Diavolo”.

La partecipazione all’incontro è pubblica e gratuita.