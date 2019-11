Al Grand Hotel Azzurra di Lido Adriano la Finale nazionale di Miss e Mister Europa 2019

Si è svolto all’interno del Grand Hotel Azzurra di Lido Adriano l’evento del noto concorso Internazionale Miss e Mister Europa organizzato dal patron Attilio Mazzoli e coadiuvato da Luigi Buccini.

Quest’anno il concorso ha voluto soffermarsi portando l’attenzione sulla sfida ai pregiudizi dedicando uno spazio ai diversamente abili.

Si è così costituito un apposito momento per l’inclusione nel mondo della moda, della bellezza e dello spettacolo: “Talento e Bellezza Senza Barriere”.

“Miss e Mister Europa. Un concorso per una professione” ogni anno richiama l’attenzione per una causa diversa: salute, turismo, gusto e quest’anno ha deciso di porre al centro delle sue tematiche quella dell’inclusione, richiamando l’attenzione sulle barriere architettoniche con il contributo dei diversamente abili che hanno reso ancora più interessante la kermesse.

Alla manifestazione all’interno del Grand’Hotel Azzurra d Lido Adriano hanno partecipato diverse sezioni: Miss e Mister, Miss e Mister Over, Bimbi Vip Italia e Miss e Mister Diversity del gruppo The Warriors.

Nelle tre giornate, oltre alle passerelle, sono stati organizzati incontri con i professionisti dello show business, effettuati servizi fotografi e televisivi.

La giuria presieduta da Carlo Micolano Grand’Hotel Fotoromanzi e dall’attore Saverio Vallone ( il produttore di Mediaset Lello Trivisonne, l’astrologa Rai Terry Alaimo, produttore musicale Alessandro Bentivoglio, Max Nascente produttore tv, la show girl Jennifer Marti, Max Nascente) ha assegnato i titoli principali: Miss Europa Italia a Lavinia Motria 17 anni Ucraina residente a Parma; Miss Europa in The World a Catalina Vasilovici 24 anni di Sapri; Miss Europa Overissima Italia a Concetta Pagliarella 57 anni di Ancona; Mister Europa In The World a Domenico Asaro 18 anni di Canicattì; Mister Europa Silver a Dimitri Iannone 20 anni di Villa Literno; Mister delle Miss a Federico Senes 28 anni di Olbia; Mister Europa Overissimo Italia a Gianluca Pannullo 47 anni di Altavilla Vicentina.

Altri titoli nazionali per le categorie: Cinema a Maria Rita Lo Pane 18 anni di Peschici, Fotogenia a Miranda Careddu Panu 16 anni di Sassari , Fotoromanzi a Francesca Burzi 21 anni di Bologna, Telegenia a Tonia Caterino 17 anni di Casal di Principe, Portamento a Teresa de Rosa 18 anni di Anzano, Beauty a Stefany Santos 14 anni Napoli.

Per la Categoria over: Talento a Pier Paolo Canu 46 anni di Nuoro, Beauty a Rosy Vaglica 48 anni di Ravenna, Simpatia a Maria Stella Roselli 63 anni di Torino, Beauty a Rosalia Ingrassia di Imola, Fashion a Pina Lambiase di Avellino, premio speciale con fascia Per il sociale a Anna Focone di Milano .

“E’ stata una finale all’insegna dello spettacolo, dell’allegria, dell’inclusione, condotta magistralmente da Pino Guerrera e Floriana Rignanese con al centro le diverse abilità, protagonisti di uno spazio tutto per loro, senza alcun ostacolo, dove la diversità è solo negli occhi di chi non vede oltre – hanno commentato gli organizzatori -. Il 30 novembre e 1 dicembre in una nota località turistica, per ora ancora top secret, si svolgerà il Gran Gala con la partecipazione dei vincitori e la proclamazione di Mister Europa Gold. Nell’occasione verrà presentato il nuovo format “Overissima la tua seconda vita“ per distinguerci dai vari concorsi di Over” .