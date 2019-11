Alla biblioteca di Lugo arriva la rassegna letteraria dedicata alle vittime di violenza

Giovedì 7 novembre inizia nella biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo la rassegna di presentazioni di libri “Donne e violenza. Storie a confronto”, dedicata alle donne vittime di violenza. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nella sala Codazzi della biblioteca e sono promossi dalla biblioteca comunale e dall’associazione Demetra – Donne in aiuto.

“Da sempre l’Amministrazione ritiene che la violenza di genere si possa contrastare con azioni di cura, come il sostegno ai centri antiviolenza, e con azioni di prevenzione dal carattere culturale, come gli incontri che si terranno in biblioteca, nel mese di novembre, e che permetteranno di trattare la tematica con numerose esperte – spiega l’assessora alla Cultura e alle Pari opportunità del Comune di Lugo Anna Giulia Gallegati –. Il 25 novembre ricorrerà la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne: argomenti come la violenza e la differenza di genere è bene, però, che non siano esclusivi di questa giornata ed è per questo motivo che l’Amministrazione comunale è impegnata tutto l’anno a promuovere e sostenere tutte le realtà che si occupano ogni giorno di questi temi”.

Il primo appuntamento è giovedì 7 novembre alle 20.15 con la presentazione del libro di Manuela Ulivi, Vive e libere. La violenza sulle donne raccontata dalle donne (Edizioni San Paolo, 2019). Dialoga con l’autrice Nadia Somma, referente per i progetti di Demetra – Donne in aiuto. Il libro mette al centro le donne che subiscono violenza e quelle che entrano in relazione con loro, perché dalla violenza si esce grazie alle relazioni. L’obiettivo è descrivere la realtà delle donne maltrattate e i percorsi di rinascita di molte di loro, sfatando i tanti stereotipi legati al tema e mettendo in evidenza gli aspetti poco conosciuti e ignorati del maltrattamento in famiglia. Manuela Ulivi, milanese, è un’avvocata civilista esperta in diritto di famiglia e minorile. Da quasi trent’anni svolge attività di volontariato all’interno della Casa di accoglienza delle donne maltrattate di Milano.

Si prosegue venerdì 8 novembre alle 17.30 con la presentazione del libro di Laura Gambi e Laura Orlandini Delitto d’onore a Ravenna. Il caso Cagnoni (Edizioni Pendragon, 2019). Dialoga con le autrici Giuseppina Dessy, presidente dell’associazione Demetra – Donne in aiuto. Il libro racconta il caso dell’omicidio di Giulia Ballestri, moglie del noto dermatologo Matteo Cagnoni e madre di tre figli, avvenuto il 16 settembre 2016. Laura Gambi, scrittrice ravennate, si occupa di promozione culturale, mentre Laura Orlandini, nata a Fusignano, è ricercatrice presso l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Ravenna e provincia.

Venerdì 22 novembre alle 17.30 viene presentato il libro di Maria Dell’Anno Se questo è amore. La violenza maschile contro le donne nel contesto di una relazione intima (Edizioni LuoghInteriori, 2019). Dialoga con l’autrice Manuela Liverani, avvocata e vicepresidente di Demetra – Donne in aiuto. Se la violenza non diventa clamorosa non se ne parla: è questo ciò che accade in tv quando troppe realtà di soprusi quotidiani si eclissano dietro alla strumentalizzazione di pochi casi esasperati. Il male non è solo lo schiaffo, la pugnalata o lo strangolamento fino a uccidere; il male è, prima di tutto, la spersonalizzazione, la denigrazione, l’insulto. Ed è da questi atteggiamenti banali che nasce la violenza, non dalla follia omicida. Maria Dell’Anno, vive a Lugo ed è laureata in giurisprudenza. Ha dedicato la sua tesi di Master in criminologia alla violenza maschile contro le donne nel contesto della relazione di coppia.

L’associazione Demetra-donne in aiuto opera a Lugo dal 2005, dove svolge la propria attività a sostegno delle donne che subiscono maltrattamenti con servizi di accoglienza, consulenze legali e psicologiche, con progetti a supporto della genitorialità e dell’autonomia economica. Demetra fa parte del Coordinamento regionale dei centri antiviolenza e di D.i.Re., la rete nazionale.

Per ulteriori informazioni scrivere a trisi@comune.lugo.ra.it