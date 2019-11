L’occupazione di Fiume narrata dal prof. Riccardo Balzarotti-Kӓmmlein alla Casa Matha di Ravenna

Giovedì 7 novembre alle 17, alla Casa Matha in Ravenna (ingresso da Piazzetta A. Costa), il prof. Riccardo Balzarotti-Kӓmmlein racconterà l’Impresa di Fiume in una conferenza aperta alla cittadinanza, in occasione del centenario della spedizione dannunziana che raggiunse la città di Fiume il 12 settembre 1919 insieme ad alcuni reparti del Regio Esercito Italiano.

L’occupazione della città di Fiume, appartenente fino al 1919 all’Impero Austro-Ungarico, ma abitata prevalentemente da italiani, si protrasse fino al Natale 1920, allorché fu costituito lo Stato libero di Fiume. L’Impresa si colloca in un periodo storico successivo al patto di Londra del 26 aprile 1915 stipulato tra il governo italiano e i rappresentanti della Triplice Intesa e al trattato di Versailles del 28 giugno 1919 con cui si pose ufficialmente fine alla prima guerra mondiale e di grande fermento sociale e politico nazionale, per cui assume un rilievo di grande importanza.

La conferenza è stata voluta e organizzata dalla Delegazione di Ravenna dell’Istituto Nazionale per la Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon e dalla Sezione di Ravenna della Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, con l’adesione del “Lions Club Ravenna Host” e il patrocinio della Casa Matha.