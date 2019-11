Nei ristoranti del Gruppo Spadoni, mangiando si aiutano le mense francescane d’Italia

I ristoranti Casa Spadoni di Faenza e di San Giacomo del Martignone, e Ca’ del Pino di Ravenna, aderiscono a “Operazione Pane” di Antoniano, che dal 2014 aiuta chi è in povertà a partire dal pasto. Più di 50 ristoranti hanno scelto di stare vicino agli oltre 5 milioni di persone che vivono in povertà assoluta.

In novembre e dicembre, mesi in cui è attiva la campagna all’interno dello Zecchino d’Oro, doneranno parte del ricavato di un pranzo, una cena, una giornata o addirittura di un mese, a questa iniziativa che sostiene le mense francescane in tutta Italia aiutandole a garantire pasti caldi e attività di reinserimento sociale per tutte le persone che vivono in povertà. Operazione pane quest’anno sostiene 15 realtà francescane in tutta Italia.