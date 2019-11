Piqabrick: una startup ravennate inventa la box intelligente che riconosce i Lego

Come riporta una nota dell’Ansa, si chiama Piqabrick il prototipo Made in Italy ideato dalla startup ravennate GetCoo, che fa parte della rete di ‘Emiliaromagnastartup’: si tratta di una tecnologia al servizio di appassionati e collezionisti dei mattoncini Lego, che grazie ad una fotocamera digitale, montata su una ‘box’, potranno riconoscere in un secondo i codici identificativi dei pezzi mancanti e inviare gli ordini di acquisto alla casa madre danese. Per avviare la produzione su larga scala, GetCoo ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma Kickstarter con il supporto di Kick-Er, il servizio di orientamento al crowdfunding gestito da Art-Er, la nuova società regionale per la crescita e l’innovazione. La startup ravvenate, che realizza software di computer vision basati su intelligenza artificiale, punta a raccogliere 55.000 euro entro il 23 novembre. A poco più di 2 settimane dal termine della campagna sono già stati raccolti 22mila euro.