Titta torna sul palco con “Sono tornato tour”. Al Bronson l’8 novembre

Titta è tornato! E lo fa alla grande con un super concerto al Bronson. Festeggiamo il suo storico ritorno l’8 novembre 2019.

Lo ha chiamato “Sono tornato tour” ed è la serie di concerti con cui il noto cantante ravennate di rock demenziale Giuseppe Tittarelli, meglio noto ai fans come “Titta” tornerà sulle scene, dopo la lunga pausa forzata a cui era stato costretto dalla malattia.

“Per il nuovo show – dichiara Titta – canterò anche un brano nuovo scritto apposta per l’occasione dove parlo di quello che ho vissuto, sempre con la solita ironia. Poi ci saranno tutti i miei cavalli di battaglia, i brani storici e anche brani del nuovo album che avevo pubblicato nel 2017, ma che poi non ho potuto presentare ai concerti, perché ho dovuto fermarmi. Su YouTube però è già online il singolo “Cagada in autostrada”, prodotto da PMS Studio”.

Giuseppe Tittarelli in arte “Titta” nasce a Ravenna nel 1969. Muove i primi passi nel mondo dello spettacolo nel campo cinematografico, infatti nel 1990 si trasferisce a Roma. Nel 1992, tornato stabilmente a Ravenna, fonda “Titta e le Fecce Tricolori” e ben presto il gruppo diventa una band di culto adorata da molti fedeli che ne vorrebbero vedere le gesta in palchi più consoni al loro estro, come quello dell’Ariston di San Remo. Nel 2005 il gruppo si scioglie e dal 2007 Titta continua l’avventura musicale come solista realizzando altri cd di canzoni inedite.

Nel 2017 firma un contratto discografico con l’etichetta indipendente PMS Studio con cui pubblica l’album “Canzoni di Provincia”.

Venerdì 8 novembre 2019

BRONSON Via Cella 50, Madonna dell’Albero (Ravenna)

Inizio ore 21.30

Prevendita 10 € + dp su http://bit.ly/Titta_Bronson o Fargo o Bronson Café

Cassa: 10 €

Info: 333 2097141

www.bronsonproduzioni.com