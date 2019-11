Auto elettriche: Ravenna penultima in regione

Secondo l’analisi di Facile.it su dati ACI, a dicembre 2018 le autovetture elettriche e ibride presenti nella provincia di Ravenna erano appena 1.782, vale a dire lo 0,67% del parco auto circolante nella provincia.

La percentuale, seppur in linea con il valore nazionale (0,66%), risulta essere nettamente inferiore rispetto a quella regionale e fa guadagnare alla provincia il penultimo posto nella classifica dell’Emilia-Romagna. In tutta la regione le automobili elettriche e ibride sono, complessivamente, 29.666, vale a dire l’1,03% del totale auto circolanti nella regione.

Guardando i dati su base territoriale, al primo posto della classifica regionale si posiziona la provincia di Bologna, dove l’1,87% delle auto è elettrico o ibrido. Seguono sul podio le province di Modena (0,98%) e Reggio Emilia (0,94%). Al quarto posto si posizionaParma (qui le auto elettriche/ibride sono lo 0,84%), seguita da Piacenza (0,80%), Rimini (0,75%) e Ferrara (0,68%). Chiudono la graduatoria regionale la provincia di Ravenna (0,67%) e, all’ultimo posto, quella di Forlì-Cesena (0,55%).

Il dato relativo alla provincia di Ravenna migliora sensibilmente se si prendono in considerazione anche le altre tipologie di alimentazione più sostenibili per l’ambiente, ovvero quelle a Gpl e a metano. Sommando queste alle elettriche e ibride si arriva, complessivamente, a 56.814 autoveicoli, ovvero il 21,3% del parco auto circolante nella provincia; questo dato fa conquistare a Ravenna non solo il primo posto nella classifica regionale ma anche il secondo in quella nazionale.