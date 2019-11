Incontri a Fruges sulla storia di Massa Lombarda Werter Spoglianti parla di Colaccio Beccadelli

Giovedì 7 novembre al Centro di quartiere Fruges (via Ricci 3) ci sarà il secondo e ultimo incontro dedicato alla storia di Massa Lombarda. Alle 20.30 Werter Spoglianti, appassionato di storia locale, parlerà della figura di Colaccio Beccadelli, cavaliere bolognese morto esiliato a Imola a metà del ’300.

Durante la serata saranno esposti i disegni, a opera dello stesso Spoglianti, in cui sono raffigurati i personaggi dei racconti, dei quali l’artista ha voluto immaginare l’aspetto. In mostra anche la riproduzione artigianale di due abiti del 300.

Scopo dell’incontro, insieme al precedente del 5 novembre scorso, è raccontare alcune suggestive ipotesi sulla storia di Massa Lombarda e sui personaggi storici che in questa città hanno lasciato una loro traccia. Per ulteriori informazioni contattare Werter Spoglianti al numero 331 3603438. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Comune di Massa Lombarda.