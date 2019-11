Maestri incisori a Faenza: mostra in Pinacoteca con 48 opere dei soci dell’Associazione Liberi Incisori

Nella Pinacoteca Comunale, via S. Maria dell’Angelo 9, si inaugura venerdì 8 novembre alle ore 17:30 la mostra “Maestri incisori a Faenza” organizzata dall’Associazione Liberi Incisori.

Si tratta di una iniziativa giunta alla sua decima edizione che ha scelto Faenza dopo aver esposto in spazi di notevole interesse e rilevanza a Bologna, Reggio Emilia e Parma. Tra le 48 opere esposte, stampate su fogli di circa 70 x 50 cm., ve ne sono ben dodici che gli artisti dell’Associazione hanno espressamente realizzato per l’occasione e dedicato alla città di Faenza. Come è stato scritto nello stesso annuario dell’Associazione, curato da Marco Fiori e Marzio Dall’Acqua, che è anche un catalogo della mostra le dodici opere presentate sono una bella sintesi delle principali caratteristiche della città.

Vi sono i monumenti più importanti, la piazza e la fontana, già tante volte descritti in incisioni fondamentali per la rappresentazione urbana e vi sono i richiami alla tradizione identitaria della città, quella della lavorazione artigianale della ceramica. Quindi, ancora una volta, l’arte, l’incisione e le sue tradizioni hanno saputo raccontare l’identità di Faenza.

La mostra in Pinacoteca resterà aperta fino a domenica 8 dicembre nei consueti orari di apertura (sabato e domenica dalle 10 alle 18, giorni feriali escluso lunedì dalle 10 alle 13).

Elenco degli artisti incisori i n mostra con loro opere originali:

Maria Agata Amato, Mario Benedetto, Maurizio Boiani, Filippo Boni, Isabella Branella, Aldo Burattoni, Ezio Camorani, Isabella Ciaffi, Stefano Ciaponi, Antonella Carla Colombo, Emilio Contini, Sonia De Franceschi, Valeria Di Tommaso, Pilar Dominguez, Franco Donati, Gianni Favaro, Anna Ferrarini, Francesco Geronazzo, Roberta Giovannini, Stefano Grasselli, Paolo Graziani, Ugo Grazzini, Sandro Guizzardi, Pietro Lenzini, Arianna Loscialpo, Giovanni Mambelli, Raffaello Margheri, Silvana Martignoni, Enrica Melotti, Graziella Paolini Parlagreco, Roberta Pancera, Toni Pecoraro, Nella Piantà, Luisa Porporato, Agim Sako, Liliana Santandrea, Daniela Savini, Barbara Scacchetti, Severino Spazzini, Annamaria Stanghellini, Laura Stor, Michele Stragliati, Tiziana Talamini, Elisa Tobia, Gianfranco Tognarelli, Roberto Tonelli, Gianni Verna, Florida Xheli.