Ravenna, in mostra opere Premio AIMC Studenti PAS dedicato a Isotta Fiorentini Roncuzzi e i tre vincitori

Venerdì 8 novembre alle ore 11 presso la Galleria “Michele Tosi” dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna (via delle Industrie 76) inaugura la mostra PREMIO AIMC STUDENTI (PAS). L’Associazione Internazionale Mosaicisti contemporanei, AIMC, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Ravenna, ha indetto infatti nell’ambito della Biennale del Mosaico Contemporaneo RavennaMosaico la 3^ Edizione del Premio AIMC Studenti (PAS), dedicato a Isotta Fiorentini Roncuzzi, finalizzato non solo alla promozione dell’arte musiva ma soprattutto alla valorizzazione e all’incoraggiamento verso i giovani per l’apprendimento del linguaggio musivo nei suoi diversi aspetti. Il premio ha come scopo principale quello di sollecitare l’interesse per l’antico linguaggio e di stimolare nei giovani la creatività nella tecnica del mosaico, supportata dalle nuove tecnologie e dalle nuove forme espressive.

Il Concorso – Biennale – PREMIO AIMC STUDENTI (PAS), riservato a tutti gli studenti italiani e stranieri che si esprimono con il mosaico e che non abbiano superato i 30 anni d’età, si è concluso con la partecipazione di 39 studenti provenienti da 14 paesi: Croazia, Russia, Egitto, Grecia, Macedonia di Nord, Francia, Lituania, Spagna, Cina, Ghana, Serbia, Regno Unito, Bulgaria, e da diverse scuole d’arte italiane. La mostra delle 39 opere in concorso resterà aperta fino al 30 novembre (orari: da lunedì a venerdì dalle 9 alle18 / chiuso sabato, domenica e festivi / ingresso libero).

Durante l’inaugurazione avverrà la proclamazione dei tre vincitori con tre premi in danaro. 1° premio AIMC; 2° premio MANDY in memoria di MANDY DURANTI; 3° premio Associazione Internazionale FIDAPA sezione di Ravenna.

I tre vincitori, oltre a ricevere il premio, esporranno le loro opere, nel febbraio 2020, presso la Galleria niArt di Ravenna.