Seconda replica della “Carmen” nella Trilogia d’Autunno del Ravenna Festival

Giovedì 7 novembre, alle 20.30 al Teatro Alighieri di Ravenna, è in programma la seconda recita di Carmen di Bizet nell’ambito della Trilogia d’Autunno del Ravenna Festival. Mentre Norma e Aida tornano in scena per l’ultima replica venerdì 8 e sabato 9 novembre, l’ultima rappresentazione di Carmen, a chiusura della Trilogia, è in programma domenica 10 novembre alle 16.30.

“Il mondo di Carmen è una delle tante declinazioni di un ‘gran teatro del mondo’ – spiega Luca Micheletti, che ha debuttato alla regia di un’opera proprio con il titolo di Bizet e riporta in scena la sua Carmen giovedì 7 novembre alle 20.30 al Teatro Alighieri – cioè un mondo cui tutti sono chiamati a interpretare il ruolo che un destino superiore ha loro assegnato”: un universo dominato da Carmen, ossessione di cui tutti sono preda, e che oscilla fra atmosfere noir e realismo magico, bianconero e sferzate di rosso. Si conclude così il secondo trittico della Trilogia d’Autunno di Ravenna Festival, con un cast di giovani cantanti, l’Orchestra Giovanile Cherubini in questo caso diretta da Vladimir Ovodok e il nuovo Coro Cherubini preparato da Antonio Greco e integrato con il Coro Lirico Marchigiano “Vincenzo Bellini”. Il Coro di voci bianche Ludus Vocalis è invece diretto da Elisabetta Agostini.

“Senza nulla stravolgere del significato delle vicende e cercando anzi di coglierne l’universalità, abbiamo messo da parte colore e colorismo per concentrarci sul livello più drammatico e umano dei personaggi e dei loro percorsi: psicologie tormentate, vittime di rimossi e pulsioni elementari travolgenti, continuamente celate eppure impossibili da contenere”, continua Micheletti, già Iago nell’Otello 2018 e forte di un ricco background teatrale, tra collaborazioni con registi quali Luca Ronconi e Marco Bellocchio e riconoscimenti come il Premio Ubu nel 2011. Micheletti veste anche i panni del torero Escamillo, mentre nel ruolo protagonista Martina Belli (cui si alternerà Clarissa Leonardi nella recita di domenica). Il sergente Don José è il tenore Antonio Corianò e Micaëla è Elisa Balbo, già Desdemona nel 2018. Moralès e Zuniga sono rispettivamente Christian Federici e Adriano Gramigni, Le Dancaïre e Le Remendado sono interpretati da Rosario Grauso e Riccardo Rados. Alessia Pintossi e Francesca di Sauro sono le amiche di Carmen, Frasquita e Mercédès. Ivan Merlo è Lillas Pastia e una guida, Luca Massaroli è Andrès, Ken Watanabe un bohémien e Yulia Tkacenko una mercante. In scena anche i DanzActori Trilogia d’Autunno, mentre Lara Guidetti è assistente ai movimenti scenici. Le scene sono di Ezio Antonelli, le luci di Vincent Longuemare e i costumi di Alessandro Lai.

