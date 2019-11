Trentaduesima Ombra al Mama’s e performance Parole in transito aprono Una societa per relazioni

Venerdì 8 novembre si apre la rassegna “Una società per relazioni” sul filo conduttore “Coraggio e della determinazione delle donne, prendere posizione in contrasto con la passività che ci circonda” predisposta in vista del 25 novembre, giornata internazionale dedicata alla eliminazione della violenza alle donne.

Alle 21.30, al Mama’s club di via S. Mama 75, si terrà “La trentaduesima ombra”, tratto da Ombre di un processo per femminicidio. Dalla parte di Giulia di Carla Baroncelli, Iacobelli editore, con Carla Baroncelli, giornalista e scrittrice. Legge Sandra Melandri di Linea Rosa, cuciono Stefania Pelloni, Simona Tartaull di Sartoria creativa; l’evento è a cura di Mama’s club.

Sabato 9 novembre, alle 9 all’I.T.I.S.; alle 11 al Callegari; alle 15 al Parco 8 Marzo di Porto Fuori avrà luogo la performance itinerante Parole in transito. Per dire no alla violenza sulle donne. A cura di Lions Club Dante Alighieri, 8 Marzo Donne di Porto Fuori, Asja Lacis; alle 18 nella sala in via Garatoni 1 Spettacolo “Progetto di legge per vietare alle donne di imparare a leggere”, tratto dal libro di Sylvan Marechal (1801) dedicato a Olimpe De Gouges; a cura delle attrici del Teatro del Libero Labirinto; seguiranno aperitivo e la presentazione dei corsi sui sentimenti degli uomini e dinamiche di potere fra i generi. L’ingresso è gratuito; a cura di Psicologia Urbana Creativa, Teatro del libero labirinto.

La rassegna, a cura dell’ assessorato alle Politiche e cultura di genere e alla Pubblica istruzione guidato dall’ assessora Ouidad Bakkali, in collaborazione con Villaggio globale, che fa da capofila, e con numerose altre associazioni, cooperative sociali e istituzioni locali, prevede un mese intero di appuntamenti fino al 9 dicembre, fra arte, cinema, teatro, musica, libri e laboratori, in luoghi diffusi, anche decentrati, sia istituzionali sia informali, della città e del forese.

Quest’anno l’evento registra ben 26 appuntamenti e 24 sono le associazioni che partecipano.

Le associazioni e realtà cittadine coinvolte:

Mama’club, Lions Club Dante Alighieri, 8 Marzo Donne di Porto Fuori, Asia Lacjs, Psicologia Urbana e Creativa, Linea Rosa, Circolo Arci Dock 61, Circolo Arci Gay Ravenna, UDI Ravenna, Libra cooperativa sociale, Danzarte a.s.d, Libere Donne Casa delle Donne, Femminile Maschile Plurale, Fidapa, Ditutticolori, Soroptimist International Club, Quelli della recita, Unicef, Dalla parte dei minori, Muoviti, Cnai Ravenna, Cooperativa Sociale Villaggio globale, Cittattiva.

Hanno collaborato: Teatro del Libero Labirinto, Cisim Lido Adriano, Allievi di Officina della Musica, Ravenna Cinema, Ravegnana Radio, Istituti Callegari-Olivetti.