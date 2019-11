Venerdì 8 novembre alle ore 11, nell’ambito della mostra allestita per la Biennale del Mosaico 2019 alla ex-Chiesa di Santa Maria delle Croci in via Guaccimanni 5 a Ravenna i Maestri dell’Associazione Dis-ORDINE raccontano l’esperienza del progetto per portare il mosaico nelle scuole elementari: un modello didattico originale che può essere esportato in altre scuole. Il progetto nasce dall’esperienza laboratoriale dei bambini della Garibaldi con il piccolo mosaico triangolare per Il Giardino del Labirinto, l’idea delle maestre Carlotta Dragoni ed Elisa Pennazzi, condivisa con un gruppo di genitori, di coinvolgere l’Associazione Dis-ORDINE per far realizzare ai piccoli artisti un mosaico dedicato al gioco per la scuola Garibaldi. Da qui un grande progetto con laboratori presso il Plesso Garibaldi dell’IC Darsena ai quali hanno partecipato tutti i bambini della scuola. In mostra, alla ex-Chiesa di Santa Maria delle Croci, i 14 progetti pittorici realizzati in scala 1:1 e il grande mosaico che al termine delle Biennale sarà collocato come opera permanente nel parco della scuola.

Un percorso ripetibile che ha coinvolto tutte le classi della scuola gestito con professionalità dalle giovani artiste del Dis-ORDINE Giorgia Baroncelli, Sofia Laghi, Clarissa Nuzzi, Serena Saporetti, Chiara Sansoni con la supervisione e il coordinamento delle maestre e degli insegnanti del Dis-ORDINE.

Una Carampâna in mosaico per la Scuola Primaria Garibaldi di Ravenna: mostra aperta fino al 23 novembre 2019, visitabile il lunedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13, il sabato dalle 16 alle 19 a ingresso libero.

L’Associazione Dis-ORDINE invita le insegnanti delle scuole primarie del Comune di Ravenna a partecipare all’incontro o a visitare la mostra negli orari indicati e ringrazia il Comune di Ravenna e il Dirigente del Liceo Artistico Nervi – Severini di Ravenna per la concessione dello spazio.