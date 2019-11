Ravenna. Simone Frignani presenta “Costruttore Di Cammini” al XXXVI Meeting della montagna

Prosegue il XXXVI Meeting della Montagna, organizzato dal Club Alpino Italiano di Ravenna, in collaborazione con l’Assessorato al Decentramento del Comune di Ravenna.

Venerdì 8 novembre, alle ore 21, presso Sala Buzzi in Via Berlinguer 11 a Ravenna, Simone Frignani, ideatore di percorsi e scrittore, presenterà : “Costruttore Di Cammini ”. Come nasce un Cammino di successo: dall’idea alla realizzazione dei Cammini di San Benedetto e Italia Coast to Coast. La narrazione della Via Romea Germanica e della Via degli Dei.

Simone Frignani, insegnante di Religione con una passione innata per i Cammini, da dieci anni crea percorsi di successo che promuove attraverso le sue guide. In particolare, il Cammino di San Benedetto, realizzato tra il 2009 e il 2012, è un itinerario in Umbria e Lazio sulle orme del Patrono d’Europa e Padre del monachesimo occidentale; Italia Coast to Coast attraversa l’Italia dall’Adriatico al Tirreno, alla ricerca di luoghi insoliti dell’Italia Minore” e delle più autentiche radici italiche. L’autore gira l’Italia raccontando come si diventa “costruttore di Cammini”: dall’idea alla progettazione e realizzazione del progetto, fino al coinvolgimento delle comunità locali. Tale attività incessante gli ha valso numerosi articoli su quotidiani e riviste, tra i quali il Corriere della Sera, Venerdì di Repubblica, Qui Touring, e la partecipazione a trasmissioni televisive quali Geo&Geo, A Sua Immagine, La vita in diretta, Uno Mattina. Per la sua attività di promozione territoriale ha ricevuto i premi Arpino Città di Cicerone, il riconoscimento Città di Roccasecca, il premio Hombres Itinerante, l’Encomio Particolare della città di Vicovaro. Per l’editore Terre di mezzo ha pubblicato: Il Cammino di San Benedetto (2012), Italia Coast to Coast (2014), La Via Romea Germanica (2016), La Via degli Dei (2018), ed è coautore della guida La Via Francigena (2018).

Ingresso libero