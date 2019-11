Sabato 9 novembre, alle ore 21.00, presso la Salda del Carmine, in Corso Garibaldi n.16, a Lugo, era in programma il secondo incontro pubblico del ciclo “Il coraggio e la paura: due volti della libertà”, organizzato dal consigliere comunale Davide Solaroli, che doveva avere come ospite speciale il noto psichiatra, criminologo, scrittore, opinionista, editorialista e docente universitario prof. Alessandro Meluzzi.

Purtroppo però, a causa di una improvvisa influenza che ha colpito il criminologo, l’incontro è stato annullato: Meluzzi porge le sue scuse a Solaroli e a ‘tutti coloro che sarebbero venuto a vederlo questa sera’ tramite un video-messaggio.

Alessandro Meluzzi

Autore televisivo e collaboratore di servizi su programmi nazionali ed esteri, il prof. Meluzzi attualmente è collaboratore stabile di Quarto Grado Quarta Repubblica su Rete4 Mediaset ed ha collaborato stabilmente con: “Rai Parlamento” sui canali RAI; “Domenica In”, “Uno Mattina, Storie Vere”, “Uno Mattina, Storie Italiane”, “Torto o ragione? Il verdetto finale” su Rai1; “Mattino Cinque”, “Pomeriggio Cinque”, “Domenica Live” su Canale5 Mediaset; “Italia Sul Due” su Rai 2; “Medicine a confronto” su Rete 4 Mediaset; “Iceberg” su TeleLombardia. È inoltre autore di varie pubblicazioni dedicate alla religione, di oltre duecento pubblicazioni scientifiche e di più di venti monografie in materia psicologica, psicoterapeutica, psichiatrica e antropologico-filosofica. Dal momento che i posti nella Sala del Carmine sono limitati e che non è prevista la prenotazione, si potrà accedere finché vi saranno posti disponibili.