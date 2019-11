Alla libreria Liberamente di Ravenna Alessio Gallerani presenta il suo ultimo libro “Zagno”

Sabato 9 novembre alle 18 alla libreria Liberamente, in viale Alberti a Ravenna, Alessio Gallerani presenterà il suo nuovo romanzo: “Zagno”, pubblicato da Plesio Editore nella collana Lambda House. Con l’autore dialogherà Angelo Berti.

Il libro

Bologna, 1985. Il dramma sentimentale di Bert si trasforma in tragedia quando la sua ex ragazza viene trovata in fin di vita, picchiata a sangue. In una Bologna tempestata dalla neve e dallo Zagno, il freddo pungente, Bert scopre che c’è un freddo peggiore negli uomini. Con una narrazione divertente e ironica, Alessio Gallerani ci riporta nella Bologna degli anni ottanta. Un tuffo nel passato, una finestra su ciò che erano quegli anni. Uno sguardo sui mali dell’epoca con le speranze e le contraddizioni che segneranno un’intera generazione. Sogni e paure, droga e ignoranza. False libertà e illusioni destinate a impantanarsi nella neve alta, per poi sciogliersi al sole.