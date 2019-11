Bagnacavallo. Alla Bottega Matteotti lo spettacolo Genova per noi

La rassegna autunnale di Bottega Matteotti, in via Matteotti 26 a Bagnacavallo, prosegue sabato 9 novembre con una variazione rispetto al programma inizialmente previsto.

Al posto dello spettacolo di Franco Boggero e Marco Spiccio si terrà infatti Genova per noi: piccolo omaggio a una città che canta con Vittorio Bonetti (voce, pianoforte) e Michele Antonellini (letture, commenti).

“Protagonista della serata – anticipano gli organizzatori – sarà la Genova della meravigliosa (ma forse mai esistita) scuola genovese dei cantautori, quella che ha dato i natali a Ivano Fossati, quella totalmente immaginata da Paolo Conte e altre ancora, in uno spettacolo di canzoni e parole intorno alla Superba.”

L’appuntamento è alle 21.

La rassegna proseguirà poi venerdì 15 novembre con una nuova data che si è da poco aggiunta al programma: con Vite minime di bagnacavallesi minori, Mario Maginot Mazzotti presenterà immagini e storie di alcuni personaggi nati o vissuti a Bagnacavallo.

Ingresso a offerta libera.

Il programma è ideato e organizzato dall’associazione culturale Controsenso, in collaborazione con Bottega Matteotti, con il patrocinio del Comune.

La direzione artistica è di Michele Antonellini.

Informazioni: 0545 60784 www.bottegamatteotti.it