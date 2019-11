Cristian, l’agente malato di cancro che corre a New York. Il comandante Giacomini: “È di esempio”

È volato a New York dove ha partecipato alla famosa maratona domenica 3 novembre: lui è Cristian Galli, agente della Polizia locale di Ravenna e uno dei tre pazienti oncologici che l’Istituto oncologico romagnolo ha portato nella grande mela per un progetto legato alla pratica dell’attività sportiva come supporto fisico e psicologico nell’ambito della terapia oncologica.

“Cristian è di esempio per tutti noi” ha detto il comandante Andrea Giacomini oggi, negli uffici della Polizia Locale di Ravenna, all’assistente Galli Cristian, per complimentarsi a nome di tutto il Corpo della splendida partecipazione alla maratona di New York completata in poco più di 6 ore.