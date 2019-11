Dal “pianeta blu” al “pianeta fluo”: la metamorfosi della Terra vista dagli studenti dell’Accademia

Inaugura sabato 9 novembre alle 18 nello spazio “Vibra” di via Fantuzzi 8 a Ravenna, la mostra “Origini e mutanti, dal fuoco primordiale

al pianeta Fluo”, che resterà aperta fino al 24 novembre.

Osservando e studiando la relazione tra Uomo e “Pianeta Blu”, diventa oggi evidente e consolidata consapevolezza quanto le nostre azioni abbiano influenzato e determinato l’inizio di un processo inarrestabile: il cambiamento. Ma se l’impronta ostinata dell’uomo ha contaminato forma e sostanza di un habitat primordiale in continua evoluzione determinando estinzioni e metamorfosi, quale scenario ci attende in un futuro possibile? Quali nuove forme di vita o mutanti avranno origine? A queste domande rispondono alcuni studenti dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, che in una visione collettiva ma personale daranno origine al “Pianeta Fluo”. Come sarà evoluto nel loro immaginario il “Pianeta Blu”?

In coro come inno alla forza prorompente della vita e dei suoi equilibri, si mostrano insetti e piante “muta forma”. Invaderanno l’ambiente fino a catapultare il pubblico in una scena colorata, dove il mondo si veste di nuova pelle. L’ipotesi affrontata è quella di un futuro che ci lasci sbalorditi spettatori e testimoni di un miracolo sorprendente.

Lo spazio Vibra ringrazia la coordinatrice di Accademia Paola Babini per l’adesione a questo progetto.

Orari di apertura al pubblico:

Martedì, mercoledì e venerdì 17/20; sabato 10/13 – 17/20; domenica su appuntamento

Informazioni (Telefono e Sito Internet):

Tel. 348.2448491 – info@spaziovibra.it

Fb: vibra spazio contemporaneo di idee