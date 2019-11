Lugo, cittadini e Legambiente si ritrovano per pulire il Ponte della Pungela

Domenica 10 novembre alle ore 10.30 il gruppo di cittadini uniti per la Pungela si ritrova per pulire il ponte e dintorni in collaborazione con Legambiente, per poi chiudere la mattinata con castagne e vino. Un ponte che unisce, immerso nel verde e non solo: nei frequenti passaggi alla Pungela il gruppo ha notato che tanti, purtroppo, hanno scambiato questi preziosi luoghi per una discarica.

L’invito è a dare una mano: la partenza è prevista alle 10.30 dal bar San Martino, a piedi, armati di sacchetti, guanti e buona volontà. L’obiettivo è pulire le campagne in direzione Pungela. Una volta terminato tappa al Nuovo Bar San Martino, per festeggiare offriremo Castagne.

Dovesse piovere (a novembre può succedere), il ritrovo è comunque al Bar alle 10.30, per parlare della situazione della Pungela. Occorre portare sacchetti e guanti. Per maggiori informazioni scrivete a salviamolapungela@gmail.com.