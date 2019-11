Al ristorante la Campaza di Ravenna Fondazione Banco Alimentare E-R incontra 7 Lions club ravennati

Si terrà lunedì 11 novembre 2019 dalle 19.30 al ristorante La Campaza di Ravenna (Via Romea Sud, 395), una serata ricca di spunti che vede insieme la Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna Onlus e 7 Club Lions del ravennate: Ravenna Host, Cervia Cesenatico Host, Ravenna Bisanzio, Ravenna Dante Alighieri, Cervia ad Novas, Ravenna Romagna Padusa e Milano Marittima 100.

Il Banco Alimentare Emilia Romagna quotidianamente recupera e distribuisce a fini sociali eccedenze della filiera agroalimentare e annualmente gestisce sul territorio regionale la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, promossa da Fondazione Banco Alimentare Onlus e in programma il prossimo 30 novembre in tutta Italia, evento che lo scorso anno ha visto la partecipazione in Emilia Romagna di oltre 19.000 volontari in 1.164 punti vendita.

La serata si aprirà alle 19.30 con la presentazione regionaledella 23° edizione della Colletta Alimentare attraverso il racconto di alcuni volontari delle precedenti edizioni e gli interventi di: Fabio Bacchilega, presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, Massimo Cameliani, assessore alle Attività produttive del Comune di Ravenna e Giovanni Bruno, presidente di Fondazione Banco Alimentare Onlus (coordinamento nazionale).

La partecipazione all’incontro è libera. L’incontro sarà seguito alle 20.30 da un breve meeting promosso dall’Interclub Lions e dedicato al tema dello spreco e del recupero, con gli interventi di Franco Chiarini di CheftoChef –Emiliaromagna cuochi e Carlo Catani di Tempi di Recupero. Subito dopo, la“Cena con menu del recupero”preparata da Mattia Borroni, chef del ristorante Alexander, Matteo Salbaroli chef dei ristoranti L’Acciugae La Cucina del Condominio e Francesco Bendandi della Gelateria Sbrino, in collaborazione con Marco Iacullo chef del ristorante La Campaza. I piatti della serata verranno presentati con un cooking show.