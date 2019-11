Il pianista Michel Dalberto atteso al teatro Masini di Faenza

Lunedì 11 novembre 2019, a partire dalle 21, al teatro Masini a Faenza, prosegue l’VIII edizione di ERF&TeatroMasiniMusica con Michel Dalberto, uno dei più grandi interpreti mondiali del pianoforte, alle prese con un programma che spazierà tra Schumann, Ravel e Beethoven.

Michel Dalberto, nato nel 1955 a Parigi, francese di origini piemontesi, è stato definito da Le Monde “uno dei più grandi interpreti che la Francia ci ha donato dopo Alfred Cortot”. Affermatosi sulla scena internazionale fin dal 1975, vincendo il Primo Premio ai concorsi Clara Haskil e Mozart, è l’unico pianista vivente ad aver inciso tutta l’opera di Schubert, della quale è uno degli interpreti più apprezzati – così come delle opere di Mozart, di cui ha eseguito tutti i concerti per pianoforte. Dotato di grande eclettismo e viva curiosità, come dimostrano le sue passioni per gastronomia, sci e immersioni subacquee, Dalberto è un interprete apprezzato e riconosciuto in tutto il mondo: si è esibito con prestigiose orchestre e direttori, quali Erich Leinsdorf (Orchestre de Paris), Wolfgang Sawallisch (Orchestre de la Suisse Romande), Charles Dutoit (Orchestra National de France), Sir Colin Davis (Orchestra del Concertegebouw),Yuri Temirkanov (Orchestra di S.Cecilia), Daniele Gatti. In Italia si è esibito per le più famose società musicali, quali S. Cecilia, Maggio Musicale di Firenze, Teatro La Fenice, Teatro Comunale di Bologna, Teatro San Carlo e Orchestra della RAI di Torino.

Camerista assai richiesto, Dalberto ha anche inciso una vasta discografia, ottenuto i più alti riconoscimenti, come il Grand Prix du Disque e il Grand Prix de l‘Académie Charles-Cros. Professore al Conservatorio di Parigi dal 2011, Dalberto tiene masterclass in Germania, Inghilterra, Giappone, Corea, Cina, Stati Uniti e nel 1996 è stato nominato dal Governo Francese Cavaliere de l’Ordre National du Mérite.

A Faenza porterà, tra gli altri, brani alcuni dei Miroirs di Ravel e l’Appassionata di Beethoven, amalgamando con il proprio stile le avanguardie francesi con uno dei grandi classici del pianoforte.