Prende il via la stagione “Capire la Musica” a Ravenna con il giovane virtuoso del violino Giuseppe Gibboni

Martedì 12 novembre alle 21 nella Sala Corelli del Teatro Alighieri a Ravenna prenderà il via la stagione “Capire la Musica”, organizzata dalla Cooperativa ravennate Emilia-Romagna Concerti, che comprende 8 serate musicali fino al Concerto di Pasqua, che sarà diretto l’8 aprile 2020 da Paolo Olmi.

Da questa edizione tutti i Concerti avranno luogo al Teatro Alighieri e comprenderanno una serie di collaborazioni con Scuole, Università, Scuole di Musica e organizzazioni varie di cittadini presenti nel territorio come, Ravenna Centro Storico.

Il Concerto inaugurale è stato affidato a un violinista diciottenne Giuseppe Gibboni, allievo prediletto del grande Salvatore Accardo, musicista che a Ravenna si è sempre esibito con grande generosità in oltre 40 anni di carriera.

Secondo premio del Concorso Enescu nel 2018 (primo premio non assegnato), Gibboni è amatissimo dal pubblico e sul web, viene da una famiglia di musicisti e, come il suo Maestro, viene considerato un elemento di punta a livello mondiale del virtuosismo paganiniano,

Accompagnato dal pianista Fabio Silvestro Giuseppe Gibboni eseguirà di Beethoven la Sonata in Fa maggiore opera 24 n. 5, di Wieniawsky le Variazioni su un tema originale opera 15, di Tchaikowsky il Valse Scherzo per concludere con 4 Capricci di Paganini accompagnati dalle mirabolanti variazioni sull’Inno inglese God Save the King.

Il Concerto è il primo incluso nell’abbonamento a Capire la Musica e avviene con i contributi del Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, del Ministero per i Beni Culturali e della Regione Emilia-Romagna.

I biglietti ancora disponibili si possono acquistare alla Biglietteria del Teatro Alighieri e sul web con prezzi da 5 a 10 euro.