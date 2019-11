Al Museo d’Arte presentato il volume “Monsignor Mario Mazzotti e Ravenna”

Martedì 12 novembre 2019, alle ore 17, nella Sala Martini del Museo d’Arte della città di Ravenna, verrà presentato il volume Monsignor Mario Mazzotti e Ravenna. Gli Archivi, le Antichità e le Chiese perdute, a cura di Linda Kniffitz e Chiara Pausini.

La pubblicazione contiene gli Atti delle giornate di studio dedicate a Monsignor Mario Mazzotti, organizzate a Ravenna il 24 e 25 febbraio 2017, che hanno analizzato le ricerche storico-artistiche, archeologiche e archivistiche del prof. Mazzotti, incentrate non solo sul territorio ravennate, come testimonia la relazione sui suoi scavi a Trento. La Tavola Rotonda a fine lavori ha potuto allargare la visione alle prospettive future.

La pubblicazione ha ottenuto il patrocinio e il sostegno dell’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia e dell’Ufficio per la Pastorale della Cultura, ed è stata edita in collaborazione con la Società di Studi Ravennati, che l’ha inserita nella collana Biblioteca di “Ravenna Studi e Ricerche”. Le giornate di studio, a cura del Centro Internazionale di Documentazione sul Mosaico del Museo d’Arte della Città, sono state realizzate grazie all’importante collaborazione della Biblioteca Classense, della Fondazione RavennAntica, dell’Università di Bologna, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, del Museo Nazionale di Ravenna – Polo Museale Emilia Romagna.

Elsa Signorino, Assessora alla Cultura del Comune di Ravenna, dichiara: “la pubblicazione degli Atti ha costituito la conclusione necessaria del progetto dedicato ai centodieci anni della nascita di Monsignor Mazzotti, volto ad approfondire in primo luogo alcuni tratti peculiari della sua figura di studioso, di archeologo e di uomo di chiesa”.

Interverranno:

Elsa Signorino, Assessora alla Cultura del Comune di Ravenna

Mauro Brighi, Presidente Museo d’Arte della città di Ravenna

Maurizio Tarantino, Direttore Museo d’Arte della città e Direttore Biblioteca Classense di Ravenna

Don Lorenzo Rossini, Ufficio Beni Culturali, Arcidiocesi Ravenna – Cervia

Barbara Piani, Ufficio per la Pastorale della Cultura

Giuseppe Sassatelli, Presidente Ravennantica

Clementina Rizzardi, Docente Università di Bologna

Alessandro Bazzocchi, già Presidente Società di Studi Ravennati

Giovanni Gardini, Vice Direttore Museo Diocesano di Faenza

Linda Kniffitz, Centro Internazionale di Documentazione sul Mosaico