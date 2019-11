Automobilisti indisciplinati in Viale Europa: c’è doppia linea continua… quindi non si può attraversare

Vorrei segnalare un problema che avviene in Viale Europa all’altezza dei due distributori (TAP e AGIP). Percorro quel tratto di strada tutti i giorni e sistematicamente vedo persone che, in macchina, dal distributore attraversano la carreggiata fino al lato opposto o che si immettono negli stessi, accostandosi al centro della strada per poi attraversarla. Questa manovra non è consentita, essendoci la doppia linea continua anche perché, nonostante sia vietato il sorpasso, se un veicolo a due ruote sopraggiunge e non vede la macchina la prende in pieno come già successo.

Una doppia linea continua non può essere superata.

Per entrare nel distributore sul lato opposto della carreggiata tocca andare fino alla rotonda successiva. Un controllino della municipale ogni tanto non farebbe male…

A.G.