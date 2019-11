Emergenza climatica e scioglimento dei ghiacciai nella conferenza della prof.ssa Francesca Sangiorgi a Ravenna

Mercoledì 13 novembre alle 17 nell’Aula Magna della Casa Matha, in piazza A. Costa 3 a Ravenna, nell’ambito delle celebrazioni per i 30 anni dell’Università a Ravenna, la prof.ssa Francesca Sangiorgi, docente del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Utrecht presenterà la conferenza “The sleeping giant is waking up: cambiamenti climatici e dinamiche dei ghiacci antartici”.

La Prof.ssa Sangiorgi è stata sudentessa della prima coorte del corso di laurea in Scienze Ambientali e la sua lezione intende ricordare la prima che si tenne nella sala conferenze della Casa Matha esattamente il 13 novembre 1989. Temi della lezione saranno i cambiamenti climatici in atto, il riscaldamento globale, e le sue conseguenze, con particolare riferimento alla (in)stabilità dei ghiacci antartici. Se l’Antartide si sciogliesse completamente, il livello del mare si alzerebbe di circa 55 metri. Dati sulla dinamica dei ghiacci sono disponibili da qualche decina di anni, un intervallo temporale relativamente corto per fornire accurate previsioni sul comportamento dei ghiacci in un futuro prossimo. In questo senso lo studio del clima del passato, su scale temporali lunghe (decine di migliaia o milioni di anni), può aiutare a seguire interi cicli di cambiamenti dei ghiacci nel passato e fornire informazioni utili a proiettare il trend attuale nel futuro.