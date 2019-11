Lugo. Lavori in via Rocca per la posa della rete idrica, modifiche alla viabilità

Comincerà lunedì 11 novembre 2019 il primo stralcio dei lavori a cura di Hera per la posa della nuova rete idrica e allacci utenze in via Giacomo Rocca, a Lugo. Per rendere possibili gli interventi il tratto della strada da via Mariotti a corso Mazzini sarà chiuso al traffico per la durata del cantiere, stimata in circa sei settimane.

L’intervento consiste nella bonifica della rete idrica in polietilene attualmente esistente in via Rocca con una nuova rete in PVC di 90 mm di diametro della lunghezza di circa 160 metri. Inoltre, saranno rifatti alcuni allacci d’utenza. Il lavoro completo sarà eseguito in due stralci: il primo interesserà il tratto di via Rocca da via Mariotti a corso Mazzini; il secondo, che partirà prossimamente, coinvolgerà il tratto da corso Mazzini a via Amendola.

La durata della prima parte del cantiere è dovuta alla tipologia di intervento: sarà infatti rifatta una parte della pavimentazione stradale in sasso interessata dallo scavo.