Ravenna, la cooperativa sociale Villaggio Globale festeggia 20 anni di attività

Ieri sera, 11 novembre, la cooperativa Villaggio Globale ha festeggiato i suoi 20 anni di attività con un brindisi e una cena presso la sala del Teatro Rasi che ospita l’AltroBar, il punto bar del teatro gestito dalla cooperativa.

Una storia lunga vent’anni quella della realtà ravennate: era il 09 novembre 1999 quando un gruppetto di volontari diede vita all’Associazione Il Villaggio Globale, dalla quale è poi nata l’omonima cooperativa, come sviluppo di un progetto della locale Caritas diocesana che riguardava la diffusione della cultura della pace, dell’accoglienza e della critica costruttiva ai sistemi economici e finanziari. Uniti e cresciuti attorno al motto “Se un uomo sogna da solo è solo un sogno, se si sogna insieme è la realtà che comincia”, negli anni quei sogni sono diventati progetti concreti e sostenibili; il gruppo di operatori è riuscito a fare di una passione la propria occupazione, passando da volontari a professionisti, allargando il raggio di azione alle provincie adiacenti a Ravenna, mentre le aree di intervento della cooperativa continuano a crescere. Tutte le attività hanno la finalità di sostenere il cambiamento verso una società più equa, inclusiva e sostenibile, che sia attraverso il commercio equo o attraverso progetti di educazione, mediazione sociale, democrazia partecipativa.

Villaggio Globale negli anni ha collaborato con tantissimi altri soggetti del territorio ravennate, impegnandosi in prima persona per realizzare ideali di equità sociale, promuovere il benessere delle comunità e la sostenibilità ambientale; la sfida per i prossimi 20 anni di attività è quella di mettere in pratica questi ideali nella vita di tutti i giorni, con uno stile di vita responsabile, equo e partecipativo, collaborando ancor di più con tutte quelle realtà che hanno a cuore il futuro della propria città e della propria Terra.