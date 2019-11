Sant’Agata sul Santerno ricorda la strage di Nassiriya

Martedì 12 novembre 2019 alle 11 si svolgerà a Sant’Agata sul Santerno la commemorazione dei caduti di Nassiriya, nel sedicesimo anniversario dalla tragedia.

Il ritrovo è alle 11 davanti al municipio, in piazza Garibaldi 5, per proseguire in largo Nassiriya per la commemorazione e la celebrazione della “Giornata del ricordo delle vittime militari e civili impegnate nelle missioni internazionali per la pace”, con il saluto delle autorità civili e militari e la deposizione delle corone. Alla celebrazione parteciperanno anche gli studenti delle scuole santagatesi.