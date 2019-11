Cervia. Domenica 17 novembre concerto della Tam Tagram Band al Teatro Comunale

Domenica 17 novembre alle ore 15,30 presso il Teatro Comunale di Cervia concerto della Tam Tagram Band, organizzato dal Progetto Welfare dell’Aggancio del Comune di Cervia. In programma canzoni italiane e successi internazionali. Ingresso libero.

La Tam Tangram Band è un progetto musicale nato a Forlì nel 2012 da un’idea di Elisabetta Siluri (psicologa e musico terapeuta) e fa parte dell’Associazione di Volontariato Sintonia. E’ composta da 24 elementi che suonano e cantano con entusiasmo e passione, coinvolgendo il pubblico in atmosfere emozionanti e divertenti. Nei suoi primi sette anni di attività ha realizzato 50 concerti , con un repertorio di brani che comprende musica italiana, melodie popolari e brani internazionali.

“Il titolo del nuovo album “Oltre il visibile” racchiude l’essenza di tutto ciò che la Tam Tangram Band è e fa – spiegano dalla TTB – : la scommessa di non fermarsi mai davanti al visibile, ma di andare oltre e scoprire che qualcosa di apparentemente impossibile, diventa possibile, come la realizzazione di questo disco”.

Caratteristica fondamentale della “Tam Tangram Band” è la mancanza di distinzione nel modo di partecipare e la valorizzazione di tutte le abilità presenti: “ognuno, come in qualsiasi orchestra, partecipa con gli strumenti che sa e che può usare, con la propria particolare capacità – raccontano – . Questa impostazione, col tempo, ha portato tutti i suoi componenti ad acquisire nuove capacità musicali e relazionali, che donano al pubblico atmosfere emozionanti e divertenti. Ogni incontro musicale con i ragazzi della Band è un momento di grande crescita, di condivisione e di amore. Un progetto sociale che raccoglie, ricerca e combina ritmi, suoni e strumenti per un’armonia non solo musicale”.