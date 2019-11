Lezioni di cucito punk, cartapesta e mandala: al via i corsi per adulti alla scuola Arti e Mestieri di Cotignola

Ricominciano i corsi e i laboratori per adulti alla Scuola Arti e Mestieri di Cotignola (via Cairoli 6). A partire da mercoledì 13 novembre è in programma dalle 20 alle 22 il corso “Cucito punk. Quasi cuscini e amuleti tattili”, a cura di Pamela Casadio/Pomelo. Le lezioni prevedono sei incontri nei mercoledì successivi. La quota di partecipazione è di 25 euro.

Il secondo corso è invece in programma dal 12 febbraio 2020. Per sei mercoledì consecutivi, dalle 20.30 alle 22, gli interessati potranno partecipare a “La fabbrica della cartapesta (Varolandis Mundis)”, a cura di Cecilia Pirazzini, Alice Iaquinta, Pamela Casadio, Arianna Zama, Gioele Melandri e Massimiliano Fabbri. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria.

L’ultimo corso sarà “Mondo mandala o dell’evoluzione pittografica del cerchio” a cura di Alice Iaquinta. Le lezioni iniziano l’8 aprile 2020 e proseguiranno per sei mercoledì consecutivi, dalle 20 alle 22. La quota di partecipazione è di 25 euro.

I corsi sono organizzati da Scuola Arti e Mestieri di Cotignola, associazione Selvatica e Museo civico “Luigi Varoli”. Per informazioni e iscrizioni contattare la Scuola Arti e Mestieri al numero 0545 908812 o alla mail postaselvatica@gmail.com.