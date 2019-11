Michele de Pascale: Maratona di Ravenna, un’incredibile edizione

L’edizione 2019 della Maratona di Ravenna Città d’Arte è stata uno straordinario contenitore di storie ed emozioni. Un vero e proprio universo che, con il suo calore e colore ha travolto l’intera città non solo nella giornata di domenica, ma per l’intero weekend. E i numeri finali sono lì a dimostrarlo, con 18mila partecipanti alle diverse iniziative proposte da Ravenna Runners Club e un indotto di diverse decine di migliaia di visitatori per tutto il territorio con alberghi e ristoranti esauriti non solo in città ma anche in diverse zone della provincia. Senza dimenticare persone di ogni età assiepate lungo le strade del percorso che hanno accolto i partecipanti e li hanno spronati per tutta la giornata.

«Anche quest’anno – dichiara il sindaco Michele de Pascale – è arrivato il successo straordinario e meritatissimo per la 21^ edizione della Maratona di Ravenna Città d’Arte, con diciotto mila presenze. È stata davvero una grandissima soddisfazione ed emozione vedere così tante persone, di ogni età e provenienti da tutto il mondo, invadere la nostra magnifica città di calore e colore. Un evento straordinario di caratura internazionale capace di coniugare in una sintesi perfetta sport, arte e turismo. Grazie a Ravenna Runners Club, a tutti i volontari, agli operatori sanitari e dell’accoglienza, alle forze dell’ordine per aver garantito lo svolgersi efficiente e sereno di un evento tanto partecipato. E non ultimo un sincero ringraziamento a tutti ravennati che si sono lasciati coinvolgere ed entusiasmare, accogliendo anche quest’anno con grande gioia e partecipazione la maratona. Ravenna ama la Maratona, la maratona ama Ravenna!».

«Abbiamo raggiunto numeri davvero impensabili – racconta Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club, associazione organizzatrice – solo pochi anni fa. Aver portato oltre 18mila persone a partecipare alle nostre iniziative è stata un’avventura bella, faticosa ed entusiasmante. L’aumento così imponente di partecipazione, in particolare nella Martini Good Morning Ravenna 10K ci riempie d’orgoglio. La città ha risposto alla grande, ha voluto essere presente e di questo ne siamo grati. La gestione di un fiume di iscritti così grande, al quale si sono accodati tantissimi altri cittadini che non erano riusciti ad avere un pettorale per il sold out già da sabato pomeriggio, ci ha messi di fronte ad alcune criticità che provvederemo immediatamente ad affrontare. Stiamo già lavorando per trovare le giuste soluzioni affinché, già nel 2020, questa si confermi come una bellissima festa per tutti e affinché ogni partecipante possa godere ogni singolo attimo di una giornata speciale». E anche in ambito turistico si guarda già al 2020: «Con questi numeri – dice ancora Righini – è fondamentale che la rete di imprenditori locali ci supporti nella nostra avventura e che albergatori e ristoratori trovino le soluzioni migliori per accogliere un mondo fatto di famiglie e visitatori da tutto il mondo. Ravenna è bellissima, facciamo in modo, tutti insieme, che sia anche facilmente accessibile. È un’occasione da non farsi sfuggire».