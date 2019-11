Voltana. Cena di raccolta fondi per le luminarie natalizie e per la festa di Natale

Fervono le iniziative in preparazione della festa di Natale a Voltana di Lugo. Dopo la cena finalizzata a finanziare la realizzazione dell’albero di Natale della Comunità, interamente ricoperto di mattonelle all’uncinetto, che sarà installato nel piazzale antistante la Chiesa parrocchiale di Voltana, è la volta della Nuova associazione culturale ricreativa voltanese che organizza la tradizionale “Cena di San Martino”.

Sabato 16 novembre presso il centro sociale Ca’ Vecchia di Voltana dalle 20 sarà possibile gustare un menù a base di cappelletti al ragù, porchetta, patatine fritte, vino, castagne e dolce a un costo di 22 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini fino a 14 anni. La serata proseguirà con musica, balli e tanta allegria con la partecipazione del gruppo Las c’la ziga.

Il ricavato sarà utilizzato per le luminarie natalizie del paese e per la festa di Natale a Voltana. La prenotazione è obbligatoria al numero 339 3819499 (Mirca) entro giovedì 14 novembre.