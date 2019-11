A Cotignola due incontri per scoprire i parchi e i giardini più belli del mondo

“Il giro del mondo in 60 minuti” è il titolo di due incontri pubblici in programma al centro sociale “Il Cotogno” di Cotignola (via Sandro Pertini 2) nei mercoledì 13 e 20 novembre alle 20.30.

Il relatore sarà l’agronomo paesaggista Lorenzo Cammelli, che nel corso delle serate presenterà le immagini da lui scattate quando non esisteva la macchina fotografica digitale. Le foto scorreranno in video, dal titolo, appunto, “Il giro del mondo in 60 minuti”: un susseguirsi di fiori, piante, balconi, ninfee, albe e tramonti, viaggi nel mondo e poi l’alternarsi delle stagioni, l’acqua, le farfalle, accompagnate da una colonna sonora creata ad hoc. Obiettivo delle videoproiezioni commentate è ritrovare i rapporti umani che la frenesia della vita moderna fa spesso trascurare, avvolgere con una cornice di colore, profumi e sensazioni atmosfere passate ma sempre attuali.

L’evento è organizzato dal centro sociale “Il Cotogno”, con il patrocinio e la collaborazione del comune di Cotignola. L’ingresso è gratuito. I posti sono limitati con prenotazione obbligatoria al numero 339 1458989.