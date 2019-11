Al Cineforum sul Lavoro del Circolo Cooperatori di Ravenna proiezione del film “L’intrepido”

Giovedì 14 novembre, secondo film della rassegna di film dedicati al tema “Il lavoro, ieri, oggi… e domani?”, promossa e curata dal Circolo Cooperatori con la compartecipazione del Comune di Ravenna – Assessorato al decentramento, in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea, l’Associazione Femminile Maschile Plurale e il contributo di Coop Alleanza 3.0. Verrà presentato “L’intrepido” di Gianni Amelio, con Vittorio Albanese. Una storia dell’Italia di oggi attraverso la figura di un precario all’ennesima potenza che si inventa il lavoro del “rimpiazzo”, cioè sostituisce gli assenti in qualsiasi tipo di attività.

La proiezione avrà sempre luogo presso la Sala Buzzi, in viale Berlinguer n. 11 – Ravenna, alle ore 20,30, sarà preceduta da una breve presentazione e seguita dal dibattito col pubblico. Ingresso libero.

L’INTREPIDO di Gianni Amelio con Antonio Albanese, Livia Rossi, Gabriele Rendina, Alfonso Santagata, Sandra Ceccarelli (2013 – Italia – durata 104’).

TRAMA

Antonio è un uomo speciale. Vive a Milano e ogni giorno, pur di non risvegliarsi la mattina senza sapere cosa farà, pratica un lavoro particolare, il “rimpiazzo”, sostituendo, anche per poche ore, lavoratori di qualsiasi tipo che si assentano dal lavoro per cause più o meno valide. Una volta, mentre fa l’attacchino di manifesti, gli rubano la bici, come nel film Ladri di biciclette. Fa di tutto, lavora in qualsiasi luogo, pur di essere pagato, anche per molto poco, ma non si arrende mai. E, nonostante tutto, riesce ad aiutare la gente che gli sta intorno, sempre col sorriso sulle labbra.

Antonio, inoltre, aveva una moglie, che lo ha lasciato per un uomo dalle ricchezze più solide, e un figlio, con il quale ha mantenuto un bellissimo rapporto, che studia sassofono al conservatorio, e fa parte di una band. Il ventenne, però, è più fragile del padre, e alcune volte, prima di esibirsi, è affetto da forti attacchi di panico che non riesce a controllare. Antonio, intanto, conosce Lucia, una ragazza della stessa età di suo figlio, che non riesce ad affrontare la vita con la stessa forza di Antonio, e a cui offre un aiuto disinteressato, durante un concorso, passandole le risposte con il rischio di farsi scoprire dall’assistente. Alla fine, però, Lucia, a causa della troppa confusione e della debolezza che la affliggono, si suicida, schiacciata dal peso della propria vita.

Antonio, pur di cercare di rendere la sua vita migliore, si trasferisce in Albania, dove cerca ancora lavoro. Dopo qualche tempo l’uomo, saputo che il figlio sta per dare un concerto a Tirana, decide di andarlo a vedere e si ritrova ad aiutarlo durante uno dei suoi tanti attacchi di panico, prima dell’esibizione. Antonio non sa cosa sia la paura, ormai gli è sconosciuta, e alla fine…