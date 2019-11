Al Teatro Rasi di Ravenna va in scena “Che sì che no”, primo spettacolo della stagione dei piccoli

Giovedì 14 novembre, alle ore 17.30, al Teatro Rasi di Ravenna, in via di Roma 39, va in scena Che sì che no, spettacolo di figura e d’attore dedicato ai bambini dai 2 ai 6 anni di figura e d’attore. A seguire Pietre e foglie, giochi interattivi con elementi naturali

Che sì che no è il primo appuntamento de La stagione dei piccoli 2019-20. L’incontro tra due figure in continua metamorfosi, per un viaggio onirico sul tema della scelta, fatto di materie bizzarre e tocchi di poesia.

Immergersi nella materia di cui sono fatti i sogni per intraprendere un percorso di conoscenza: un colore che sporca una carta, una mano che fruga nella sabbia, il suono di un pezzo di legno che cade per terra, e poche poche parole. I bambini guardano, ascoltano, toccano ciò che li circonda e, facendo delle semplici scelte, scoprono e interpretano il mondo. Attraverso piccoli scarti, passo dopo passo, costruiscono il loro sistema di relazioni con le persone e le cose. Lo spettacolo ha vinto il premio “For the Creation of the Artistic Space” all’International Puppet Theatre Festival Katowice for Children, in Polonia.

Posti limitati, è consigliata la prenotazione.

Che sì che no

di Pietro Fenati con Pietro Fenati, Elvira Mascanzoni / musiche originali Koro Izutegui.

Prima dello spettacolo, dalle 17 è aperto AltroBar del Teatro Rasi per merende e aperitivi equi. AltroBar è gestito da Villaggio Globale.

BIGLIETTI

bambini 5 € | adulti 8 € | Family Card (2 genitori + 2 bambini) 20 €;

CARNET COMPLEANNO e GRUPPI ORGANIZZATI 10 ingressi 50 € | 20 ingressi 80 €| 16 ingressi 72 € Il carnet è valido per un unico evento per gruppi di adulti e bambini; è in vendita per tutta la stagione.

INFORMAZIONI, PRENOTAZIONI e ISCRIZIONI: Ravenna Teatro, Teatro Rasi via di Roma 39 Ravenna, tel. 0544 36239 dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18. La biglietteria del Teatro Rasi è aperta il giovedì dalle 16.00 alle 18.00 e da un’ora prima di ogni evento, tel. 0544 30227.