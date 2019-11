Brisighella. Il consigliere regionale Gianni Bessi non parteciperà a “There is NO Climate Emergency”

“Comunico ufficialmente che non parteciperò al convegno organizzato a Brisighella intitolato “There is NO Climate Emergency – Transizione Energetico: nuovi orizzonti” – annuncia Gianni Bessi, consigliere regionale PD -. Il motivo è semplice: ritengo che le prove scientifiche a favore del cambiamento climatico siano più che convincenti e da sempre credo che si debba fare qualcosa per contrastarlo. La mia posizione è nota: ritengo che una transizione energetica basata su un mix gas e rinnovabili sia la soluzione migliore per arrivare a un futuro non troppo lontano in cui useremo energia prodotta solo da fonti pulite”.

“Questo è quello che avrei detto al convegno ed il motivo per il quale ero stato invitato – conclude Bessi -. Capisco però che l’iniziativa è stata strumentalizzata e a questo punto non esistono più le condizioni perché io possa partecipare e approfondire un tema complicato che riguarda il futuro di noi tutti.”