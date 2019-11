Carlo Bertocchi presenta “Mezza luce mezzo buio, quasi adulti” al ridotto del teatro di Conselice

Alla sua prima ristampa, dopo venti giorni dall’uscita nelle librerie, il romanzo di Carlo Bertocchi “Mezza luce mezzo buio, quasi adulti”, edito da Terrarossa edizioni, fa tappa questa sera, mercoledì 13 novembre, con la presentazione di Cristiano Cavina nel ridotto del teatro di Conselice alle ore 20,45.

Dopo aver trascorso la scorsa legislatura come Assessore all’Istruzione ed allo Sport, Carlo Bertocchi ritorna a Conselice con il suo primo romanzo dal sapore ironico ed autobiografico, ma con un andamento quasi fiabesco.

La trama ci rivela che siamo in un paesino della Romagna, al culmine dell’estate del 1989. Per Bert e la sua banda di coetanei – tutti 14enni o quasi – è l’ultima estate prima delle superiori. Ma c’è anche il gruppo di quelli un po’ più grandi, capeggiati da Billy, il bulletto della zona, che agli occhi di Bert non ha solo il torto di avere una diversa estrazione politica familiare rispetto alla sua, ma anche di stare insieme alla ragazza dei suoi sogni, Matilda. A riscaldare ulteriormente l’atmosfera del luogo, tanto da sollecitare le paure e le fantasie dei ragazzi, arriva la notizia che nei campi delle loro scorribande si nasconde un assassino d’origine albanese, che avrebbe sparato alla fornaia del paese. Assassino, o presunto tale, con il quale il nostro protagonista si troverà inavvertitamente a contatto. Agosto è inoltrato, l’estate avanza velocemente, e Bert dovrà dirimere questioni cruciali per la sua giovane età: come comportarsi con l’albanese, come fronteggiare Billy e la sua banda, ma soprattutto, come conquistare la bella Matilda.